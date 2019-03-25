2019-03-25T10:09:30+03:00
Общество

В Омске пенсионерка лишилась 100 тысяч после снятия порчи

Мошенниц сейчас ищут
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске пенсионерка лишилась 100 тысяч после снятия порчиВ Омске пенсионерка лишилась 100 тысяч после снятия порчиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Домой к 76-летней пенсионерке пришли две женщины. Они сказали пожилой омичке, что на нее наложена порча. Они предложили ей снять проклятие и прошли к ней в дом. После их ухода омичка кинулась проверять вещи и обнаружила пропажу. Оказалось, у нее украли 54 тысячи рублей и ювелирные украшения. Бабушка оценила ущерб в 104 тысячи рублей.

В пресс-службе полиции рассказали, что уже завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас женщин пытаются найти, их приметы: одной из них на вид 17 лет, волосы темные, была одета в пуховик и брюки черного цвета, черные полуботинки. Второй женщине на вид 35-40 лет, волосы и глаза темные, была одета в куртку и юбку черного цвета, черные полуботинки. Всех, кто видел женщин, просят сообщить в полицию телефонам 79-34-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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