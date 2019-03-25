Омским строителям не выплатили 2,2 миллиона рублей зарплаты
Деньги не получили 43 сотрудника
Омским строителям не выплатили 2,2 миллиона рублей зарплатыФото: Мария ЛЕНЦ
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После проверки омской компании «СтройКонтрольСервис» работниками прокуратуры там выявили серьезные нарушения. Оказалось, что в фирме не выплатили зарплату сотрудникам еще за январь этого года. Деньги не получили 43 работника, всего задолженность составила около 2,2 миллионов рублей.
В пресс-службе прокуратуры рассказали, что директору организации после проверки и подтверждения данного факта внесли представление. После этого прокуроры возбудили административное дело о правонарушении. Сейчас заработная плата работникам уже выплачена в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU