2019-03-25T09:34:25+03:00
Общество

В омской школе обнаружили махинации с поставками питания для детей

Деньги, предназначавшиеся на покупку продуктов уходили налево
Анна МИКУЛА
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Инцидент произошел в Тавричанке.Инцидент произошел в Тавричанке.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Аферу при поставке продуктов в Таврическую школу обнаружила после проверки прокуратура. Махинациями там занимались на протяжении трех лет вплоть до 2019 года.

- В указанный период было заключено более 80 договоров на общую сумму свыше 16 млн рублей, оплата которых производилась за счет родителей обучающихся и бюджетных средств, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - В обеспечение указанных договорных отношений индивидуальный предприниматель, под предлогом оказания спонсорской помощи школе, ежемесячно перечислял денежные средства в размере около 30 тысяч рублей на банковский счет директора школы. Также денежные средства передавались наличными.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» - пока в отношении неустановленных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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