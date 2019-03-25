2019-03-25T11:10:02+03:00
Происшествия

В Омске собака порвала ребенку лицо

Мальчика на скорой увезли в больницу
Анна МИКУЛА
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Напавший спаниель не любил детей, потому что они над ним издевались.Напавший спаниель не любил детей, потому что они над ним издевались.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Несчастный случай произошел еще 15 февраля в частном секторе, но широкую огласку получил только сейчас. В тот день мальчик с другом пошли в гости к соседям. Те спустили с цени своего спаниеля. Собака сначала просто бегала за ребятишками потом начала проявлять агрессию. Как выяснилось, хозяйские дети ее мучили, поэтому малышню она недолюбливала.

Спаниель сначала накинулся на первого мальчика и разорвал ему куртку, потом на второго - вцепился ему в лицо и оторвал часть щеки. 5-летнего малыша на скорой увезли в больницу и прооперировали. Хозяева пса сначала слезно просили прощения, а, когда дело дошло до реальной помощи, исчезли. На просьбу купить нужное лекарство для пострадавшего ребенка отказали.

- Соседка просто сказала: нет, мы не будем покупать, - цитирует «Город 55» маму мальчика Наталью Беляеву. - Я была в шоке. Сначала звонили извинялись, раскаивались. Я решила, не буду заявление писать, отношения были хорошие. А потом стали так ко мне относиться, как будто это моя собака их покусала. Я подала заявление, а после этого уже соседка принесла другой гель, дешевый, который не был нужен. Я отказалась.

В полиции после проверки завели дело об административном правонарушении. Владельцам агрессивного пса грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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