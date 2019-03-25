2019-03-25T09:13:38+03:00
Происшествия

В жуткой аварии под Омском машину разорвало на две части

Все произошло из-за тумана [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В жуткой аварии под Омском машину разорвало на две частиВ жуткой аварии под Омском машину разорвало на две частиФото: vk.com
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Омичи в социальных сетях поделились видеозаписью последствий аварии, которая случилась сегодня утром на Русско-Полянском тракте недалеко от поселка Таврическое. По сообщениям омичей, на трассе столкнулись две легковушки. Из-за сильного удара одну из легковых машин буквально разорвало на две части и выкинуло на обочину. У другого автомобиля сильно повреждена передняя часть.

У второй машины повреждена передняя часть Фото: vk.com

У второй машины повреждена передняя частьФото: vk.com

Фото: vk.com

Очевидцы аварии сообщили, что все могло произойти из-за густого тумана, который накрыл наш регион в утренние часы. Автомобилисты, которые в этот момент проезжали мимо, рассказали, что в жуткой аварии чудом никто не пострадал. Водители и пассажиры машин отделались лишь царапинами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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