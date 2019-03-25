2019-03-25T08:58:28+03:00
Происшествия

В Омске трамвай столкнулся с автокраном на мосту

О пострадавших пока неизвестно
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске трамвай столкнулся с автокраном на мостуВ Омске трамвай столкнулся с автокраном на мостуФото: vk.com
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Авария произошла сегодня утром на «Горбатом» мосту в Омске. Трамвай, который когда-то ездил по улицам Москвы, а затем был списан в Омск, врезался в автокран. Фотографии с места происшествия омичи опубликовали в социальных сетях.

Как сообщают очевидцы аварии, судя по всему, водитель трамвая не выдержал безопасную дистанцию и зацепил автокран. Другие же утверждают, что во всем виноват автокран – он сделал резкий маневр. В результате аварии у трамвая оказалась повреждена передняя часть. Неизвестно, сколько пассажиров было в трамвае в момент аварии. О пострадавших пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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