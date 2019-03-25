На кладбище под Омском неизвестные подожгли могилу
Свидетелями неприятного инцидента на кладбище возле поселка Ачаирский стали местные жители. Люди, пришедшие навестить своих умерших родственников заметили дым. Как выяснилось, загорелась одна из могил.
- Сообщение о происшествии поступило 23 марта в 13.22, - рассказали в региональном МЧС. - На момент прибытия пожарных огнем была охвачена площадь в 4 квадратных метра, горели ритуальные принадлежности - венки на надгробии. Пожар ликвидирован в 13.37. В тушению привлекался один пожарный наряд.
По предварительным данным, ЧП случилось из-за неосторожного обращения с огнем. Тем временем, в региональной полиции разбираются в причинах и обстоятельствах происшедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU