На кладбище под Омском неизвестные подожгли могилу

25 Март 08:47 2019-03-25T08:50:10+03:00

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Свидетелями неприятного инцидента на кладбище возле поселка Ачаирский стали местные жители. Люди, пришедшие навестить своих умерших родственников заметили дым. Как выяснилось, загорелась одна из могил.

- Сообщение о происшествии поступило 23 марта в 13.22, - рассказали в региональном МЧС. - На момент прибытия пожарных огнем была охвачена площадь в 4 квадратных метра, горели ритуальные принадлежности - венки на надгробии. Пожар ликвидирован в 13.37. В тушению привлекался один пожарный наряд.

По предварительным данным, ЧП случилось из-за неосторожного обращения с огнем. Тем временем, в региональной полиции разбираются в причинах и обстоятельствах происшедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU