Омичей испугали останки свиней в мешках рядом с остановкой
Бродячие собаки растаскивают мясо по округе
Омичей испугали останки свиней в мешках рядом с остановкойФото: vk.com
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Очевидцы в социальных сетях опубликовали жуткие фотографии. Недалеко от остановки «Автосервис» на улице 10 лет Октября неизвестные выбросили около десяти мешков с останками свиней. Мешки выглядят крайне непрезентабельно и пугают прохожих.
- Выкинули расчлененку животных недалеко от остановки «Автосервис», мимо ходят дети, бродячие собаки растаскивают все это добро, - написал неравнодушный омич в соцсетях.
В комментариях жители города поддержали омича в том, что такое жуткое зрелище может испугать не только детей, но и взрослых. Кто оставил останки животных в общественном месте, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU