25 Март 08:45 2019-03-25T08:45:02+03:00

Омичей испугали останки свиней в мешках рядом с остановкой Фото: vk.com

Изменить размер текста: A A

Очевидцы в социальных сетях опубликовали жуткие фотографии. Недалеко от остановки «Автосервис» на улице 10 лет Октября неизвестные выбросили около десяти мешков с останками свиней. Мешки выглядят крайне непрезентабельно и пугают прохожих.

- Выкинули расчлененку животных недалеко от остановки «Автосервис», мимо ходят дети, бродячие собаки растаскивают все это добро, - написал неравнодушный омич в соцсетях.

В комментариях жители города поддержали омича в том, что такое жуткое зрелище может испугать не только детей, но и взрослых. Кто оставил останки животных в общественном месте, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU