2019-03-25T07:19:52+03:00
Общество

В Омске могут запустить ночные автобусы

Такую инициативу сейчас рассматривают в дептрансе
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске могут запустить ночные автобусыВ Омске могут запустить ночные автобусыФото: пресс-служба администрации города Омска
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На днях омские общественники встретились с мэром города, Оксаной Фадиной. На встрече обсуждались проблемы общественного транспорта, сообщили в телеграм-канале «Протестный Омск». Среди прочих проблем общественники обсудили введение ночных автобусов в Омске.

- Мэр отнеслась к этому скептически, пояснив тем, что частный перевозчик не будет работать себе в убыток и затребует субсидирование этих маршрутов. По данным соцопроса, проведенного «Протестным Омском», горожане согласны платить больше, чем 30 рублей за поездку, в связи с чем было предложено создание тестового ночного маршрута, с целью определения его эффективности.

Мэр пообещала обсудить инициативу с руководителем департамента транспорта Александром Вялковым и подумать над запуском таких автобусов. Отметим, что сейчас горожане регулярно жалуются на то, что уехать сложно даже в вечернее время, не говоря уже о ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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