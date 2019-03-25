В Омске на переходе насмерть сбили студентку из Казахстана

25 Март 06:55 2019-03-25T06:55:36+03:00

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Страшная авария произошла накануне на выходных. Все случилось в районе остановки «Городок Водников» на улице Красный Путь в эту субботу около десяти вечера. 19-летняя студентка из Казахстана, которая училась в Омске, переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Неожиданно на нее наехал водитель «Тойоты Старлет», который ехал в направлении улицы Березовая, сообщают в пресс-службе ГИБДД.

Девушку после аварии с травмами доставили в больницу. Как пишут ее знакомые в социальных сетях, девушка от полученных травм умерла в больнице. Сейчас ее родители пытаются найти очевидцев аварии.

- У наших друзей случилось горе. Дочку сбила машина и девочка умерла. Помогите найти очевидцев. Надежда только на Вас. Помогите родителям узнать правду. Родители, просто не передать словами, в каком ужасе. У кого есть хоть какая-то информация, отзовитесь, может, есть запись регистратора, - написала знакомая девушки в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU