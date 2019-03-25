2019-03-25T06:31:11+03:00
Общество

Хозяйку щенка, умершего в Омске после того, как она кинула его в горящую бочку, осудили

Живодерку приговорили к году исправительных работ
Анна МИКУЛА
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Фото: мини-приют «Мокрый нос»Фото: мини-приют «Мокрый нос»Фото: vk.com
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Напомним, этот бесчеловечный случай произошел в августе в селе Воробьево Венгеровского района Новосибирской области. Местная жительница была не в духе и решила выместить зло на своем щенке, который подвернулся ей под ноги. Женщина не придумала ничего лучше, как бросить бедолагу в горящую бочку. По счастью, отчаянный визг собаки услышали соседи. Неравнодушные люди вытащили перепуганного песика из огня.

Малыш получил страшные ожоги, его забрали на лечение в Омск местные волонтеры. Но, к сожалению, спасти щенка не удалось.

В отношении его хозяйки Ольги возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными. Свою вину она так и не признала. Накануне Венгеровский районный суд вынес ей приговор. Живодерку приговорили к году исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Приговор вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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