2019-03-24T11:28:39+03:00
Происшествия

В Советском округе Омска случилось два серьезных ДТП

В одном из них пострадали дети
Анна МИКУЛА
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Первая авария случилась вчера, 23 марта, примерно в 18.30 на проспекте Королева. 37-летняя омичка на «Тойоте Камри», не пропустила ехавший навстречу «Нисан Блюберд» под управлением 33-летнего омича. В результате столкновения машин пострадали две маленькие пассажирки «Тойоты» – девочки 2009 и 2010 годов рождения. Старшую из них после осмотра врачом отпустили домой, младшая попала в больницу.

Второе дорожно-транспортное происшествие также в Советском округе случилось спустя три часа. 26-летний водитель «Тойоты Старлет», двигаясь по Красному Пути в направлении улицы Березовой, сбил 19-летнюю девушку, переходившую дорогу на светофоре. В результате пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали.

- В настоящее время проверки продолжаются, полицейские устанавливают все обстоятельства указанных автоаварий, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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