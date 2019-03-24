2019-03-24T11:03:28+03:00
Происшествия

В Омске задержали бандитов, напавших в подъезде на бизнесмена

Грабители думали, что мужчина нес с собой крупную сумму
Анна МИКУЛА
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Инцидент произошел еще в январе. Трое участников преступной группировки по наводке решили ограбить предпринимателя. Старший из грабителей знаком с потерпевшим и знал, что в тот день он должен был переносить 5 тысяч долларов. Грабители напали на бизнесмена в подъезде и, брызнув ему в лицо из газового баллончика, отобрали сумку. Но, выяснилось, что при себе у пострадавшего было только три тысячи рублей. Деньги, на которые рассчитывали преступники, он накануне отдал при совершении сделки. Так что основной ущерб составила кража дорогостоящей сумки, которую грабители, кстати, выкинули.

Личности подозреваемых установили. Старшему из нападавших 29 лет, двоим другим - по 18 лет. В отношении них возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

- За совершение разбойного нападения группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет - сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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