2019-03-24T10:41:06+03:00
Общество

Омичи жалуются на дороги, которые после оттепели превратились в реки

Особенно сложно преодолеть такие полосы препятствия мамам с колясками и инвалидам
Анна МИКУЛА
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Фото: «Аварийный Омск»Фото: «Аварийный Омск»
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По печальной омской традиции с наступлением тепла и таянием снега большая часть улиц города-миллионника превращается в реки. При этом такую картину наблюдают не только жители окраин, но и центра.

В некоторых местах чьей-то заботливой рукой через самые глубокие лужи брошены деревянные поддоны. Но, если обычные люди еще могут скакать по таким импровизированным мосткам, то для мам с колясками и инвалидов прогулка по «омской Венеции» превращается в прохождение полосы препятствий.

Омичи массово жалуются на затопленные дороги и тротуары в соцсетях.

Фото: «Омск Live» и «Аварийный Омск»

Фото: «Омск Live» и «Аварийный Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU

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