В Омске возле автовокзала нашли труп мужчины, пропавшего в прошлом году
Страшную находку сделали волонтеры поискового отряда «Доброспас Омск» на пустыре недалеко от автовокзала. Одна из девушек увидела волосы в подтаявшем сугробе. Когда его раскопали, обнаружили труп мужчины.
Умершим оказался Олег Архипенко. 37-летнего мужчину искали с прошлого года. Было известно только, что в ноябре он доехал до этого места на такси. Потом выскочил из машины, бросив даже куртку, и убежал. После этого его след оборвался. Близкие понятия не имели, где он находится. Оказалось, все это время тело Олега лежало рядом с тем местом, где мужчина пропал.
Что с ним могло произойти в тот злополучный день, пока загадка.
ИСТОЧНИК KP.RU