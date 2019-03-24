В Омске возле автовокзала нашли труп мужчины, пропавшего в прошлом году

24 Март 09:52 2019-03-28T09:00:52+03:00

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Страшную находку сделали волонтеры поискового отряда «Доброспас Омск» на пустыре недалеко от автовокзала. Одна из девушек увидела волосы в подтаявшем сугробе. Когда его раскопали, обнаружили труп мужчины.

Умершим оказался Олег Архипенко. 37-летнего мужчину искали с прошлого года. Было известно только, что в ноябре он доехал до этого места на такси. Потом выскочил из машины, бросив даже куртку, и убежал. После этого его след оборвался. Близкие понятия не имели, где он находится. Оказалось, все это время тело Олега лежало рядом с тем местом, где мужчина пропал.

Что с ним могло произойти в тот злополучный день, пока загадка.

ИСТОЧНИК KP.RU