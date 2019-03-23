2019-03-23T10:59:39+03:00
Спорт

В финале Восточной конференции КХЛ «Авангард» сразится с «Салаватом Юлаевым»

Уфимская команда также победила в серии со счетом 4:1
Анна МИКУЛА
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Фото: hawk.ruФото: hawk.ru
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Накануне «Авангард» впервые за последние семь лет вышел в финал Восточной конференции КХЛ, обыграв казахстанский «Барыс» с убедительным счетом 4:1 в серии.

Вчера, 22 марта, омичам оставалось только дождаться соперника, с которым предстоит сразиться в финале конференции. «Ястребам» было бы выгоднее, если бы выяснения отношений в паре «Автомобилист» - «Салават Юлаев» затянулась как можно дольше. Ведь победившие досрочно омичи могли отдыхать, спокойно ожидая, пока соперники тратят силы в борьбе за место.

Но игроки уфимской команды решили не откладывать выход в финал конференции в долгий ящик и окончательно разобрались с «Автомобилистом» также за пять игр с таким же счетом в серии 4:1.

Накануне они выиграли матч с уральцами со счетом 4:1. А значит теперь, согласно турнирной таблице «Салават Юлаев» выходит на «Авангард». Первая игра за попадание в финал - теперь уже Кубка Гагарина - состоится 29 марта. Первые две игры пройдут на «домашней» арене «Авангарда» в Балашихе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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