2019-03-23T10:29:59+03:00
Общество

Сильный туман парализовал работу омского аэропорта

Вылеты задерживаются на несколько часов
Анна МИКУЛА
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Из-за непогоды в Омске задержали несколько самолётов.Из-за непогоды в Омске задержали несколько самолётов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Как и обещали синоптики, сегодня, 23 марта, Омск накрыл сильный туман. При этом днем он не развеялся, а стал только гуще. Из-за сложных метеоусловий пришлось внести коррективы в работу омского аэропорта.

Если в утренних рейсах задержки были небольшие - всего на 5-10 минут, то днем они стали существенными. Сразу несколько рейсов уже отклонились от расписания на часы.

Опаздывают самолеты из Астаны, Красноярска и Екатеринбурга. Рейс из казахстанской столицы с 10.25 перенесли на 13.00, из Красноярска - с 10.35 на 12.20, из Екатеринбурга - с 16.35 на 17.50.

Были сложности и с вылетами из Омска. Задержались самолеты в Москву (отправление планировалась в 08.30 и 09.05), в Астану и Екатеринбург (вылет планировался в 11.25), а также Красноярск (вылет в 17.25).

ИСТОЧНИК KP.RU

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