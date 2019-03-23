2019-03-28T08:45:25+03:00
Общество

На Тарского врача, получившую выговор за хамство, снова жалуются пациенты

Тем временем, заменить ее просто некем
Анна МИКУЛА
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Неприятный инцидент произошел в Тарской ЦРБ. Фото: tarazdrav.ruНеприятный инцидент произошел в Тарской ЦРБ. Фото: tarazdrav.ru
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Напомним, не так давно на врача-отоларинголога Тарской ЦРБ Кривошееву пожаловались сразу несколько местных жителей. По их словам, медик вела себя на приеме недопустимо. В частности, кричала на маму своего маленького пациента, а ребенка назвала идиотом. После скандала женщина получила выговор. Но, судя по всему, эта мера не произвела на нее сильного впечатления.

В паблике «Подслушано в Таре» появилась очередная жалоба на безобразное поведение отоларинголога.

- Сегодня была с дочерью на приеме у врача-отоларинголога Кривошеевой, - рассказывает автор поста. - Такого хамства я ни разу не слышала. Обхамила, наорала. Она меня попросила рассказать ей, что такое синусит. Дочери в горло залезла так, что ей потом глотать больно было. Как вообще допустили такую хабалку до работы с людьми?

Как выяснилось, управу на нервного врача в больнице никто не может найти из-за того, что ее банально некем заменить. Не секрет, что на селе сейчас катастрофическая нехватка медиков. Кривошеевой уже больше 70 лет, она давно на пенсии и увольнения не боится. Максимум, как ее можно наказать пока, - это сделать выговор.

- Кадровые замены в Тарской ЦРБ планируется провести в сентябре 2019 года, - прокомментировали ситуацию в областном минздраве. - На работу выйдет новый врач-отоларинголог, который готовился по целевому направлению.

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Прямо на работе в кабинете доктор сначала шумно выясняла отношения со своим сыном. Потом, раздосадованная ссорой с родственником, сорвала зло на пациенте. Причем, даже не на взрослом - на осмотр к Лидии Ивановне пришел маленький мальчик. (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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