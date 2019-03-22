В Омске неизвестные разрисовали белой краской «Роллс-Ройс»

СЕГОДНЯ 14:11 2019-03-22T14:12:52+03:00

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Фото автомобиля «Роллс-Ройс Фантом», который разрисовали белой краской, появилось в соцсетях. Судя по всему, инцидент произошел прямо в центре Омска, на парковке перед рестораном.

Поскольку машина примечательная, комментаторы стали вспоминать, где ее видели накануне - еще в первозданном виде. Другие сочувствуют владельцу авто и предполагают, что таким жестоким способом ему могла отомстить рассерженная пассия.

Впрочем, присмотревшись лучше, омичи убедились - сильно расстраиваться не стоит. Краска, которой расписали машину, судя по всему, смываемая. Кроме того, на капоте машины кто-то рассыпал конфетти.

- Я такой краской мужа поздравляла, - сообщила одна из подписчиц. - Правда, он изначально чуть в обморок не упал, когда увидел. Через 4 дня ее дождь смыл сам с машины. Главное, чтоб это точно меловая краска была.

Фото: vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU