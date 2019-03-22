Омичи жалуются на огромные глыбы снега и сосульки, свисающие с крыши садика

22 Март 13:54 2019-03-22T13:56:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Родители, чьи малыши ходят в детский сад № 331 бьют тревогу. С крыши здания угрожающе свешиваются внушительных размеров куски смерзшегося льда и сосульки, которые в ближайшее время могут обрушиться на головы ребятишек.

- Всю зиму не чистят снег с крыши, - негодуем одна из мамочек Ирина Тышкевич. - Весной натянем ленту и так пойдет... Никакой безопасности для детей, дети три недели не выходят на улицу - опасно. Заведующая делает вид, что все хорошо. Работники данного детского сада заявляют, что заведующая не виновата, не она же снег сыпала на крышу. Так и живем... На фото центральный вход, остальные закрыты. Обращение мэру и губернатору написано!

ИСТОЧНИК KP.RU