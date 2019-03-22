2019-03-22T13:56:43+03:00
Общество

Омичи жалуются на огромные глыбы снега и сосульки, свисающие с крыши садика

Особо опасные участки огородили ленточкой, но родителей это не успокоило
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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Родители, чьи малыши ходят в детский сад № 331 бьют тревогу. С крыши здания угрожающе свешиваются внушительных размеров куски смерзшегося льда и сосульки, которые в ближайшее время могут обрушиться на головы ребятишек.

- Всю зиму не чистят снег с крыши, - негодуем одна из мамочек Ирина Тышкевич. - Весной натянем ленту и так пойдет... Никакой безопасности для детей, дети три недели не выходят на улицу - опасно. Заведующая делает вид, что все хорошо. Работники данного детского сада заявляют, что заведующая не виновата, не она же снег сыпала на крышу. Так и живем... На фото центральный вход, остальные закрыты. Обращение мэру и губернатору написано!

ИСТОЧНИК KP.RU

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