Омичи жалуются на огромные глыбы снега и сосульки, свисающие с крыши садика
Родители, чьи малыши ходят в детский сад № 331 бьют тревогу. С крыши здания угрожающе свешиваются внушительных размеров куски смерзшегося льда и сосульки, которые в ближайшее время могут обрушиться на головы ребятишек.
- Всю зиму не чистят снег с крыши, - негодуем одна из мамочек Ирина Тышкевич. - Весной натянем ленту и так пойдет... Никакой безопасности для детей, дети три недели не выходят на улицу - опасно. Заведующая делает вид, что все хорошо. Работники данного детского сада заявляют, что заведующая не виновата, не она же снег сыпала на крышу. Так и живем... На фото центральный вход, остальные закрыты. Обращение мэру и губернатору написано!
ИСТОЧНИК KP.RU