В Омске нашли предпринимательницу, пропавшую в Нефтяниках
Напомним, на днях в омсикх соцсетях появилось сообщение о розыске омички Светланы Пингус. Обеспокоенные родные сообщали, что женщина занимается бизнесом. Утром 14 марта она вышла из дома на работу и пропала. Последний раз ее видели в городке Нефтяников.
Полиция объявила пропавшую в розыск. К поискам пропавшей подключились и омские волонтеры. И вот накануне стало известно, что омичку нашли.
- Пингус Светлана Геннадьевна найдена. Жива, - говорится в посте, размещенном в группе поисково-спасательного отряда «ДоброСпас - Омск» в соцсети «Вконтакте».
Подробности, где все это время находилась пропавшая и что с ней произошло, не уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU