В Омске нашли предпринимательницу, пропавшую в Нефтяниках

22 Март 13:32 2019-03-22T13:32:01+03:00

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Напомним, на днях в омсикх соцсетях появилось сообщение о розыске омички Светланы Пингус. Обеспокоенные родные сообщали, что женщина занимается бизнесом. Утром 14 марта она вышла из дома на работу и пропала. Последний раз ее видели в городке Нефтяников.

Полиция объявила пропавшую в розыск. К поискам пропавшей подключились и омские волонтеры. И вот накануне стало известно, что омичку нашли.

- Пингус Светлана Геннадьевна найдена. Жива, - говорится в посте, размещенном в группе поисково-спасательного отряда «ДоброСпас - Омск» в соцсети «Вконтакте».

Подробности, где все это время находилась пропавшая и что с ней произошло, не уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU