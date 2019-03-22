Омичей предупреждают о проснувшихся клещах

22 Март 12:59 2019-03-22T13:23:25+03:00

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С наступлением первых теплых дней в Омской области активизировались клещи. После долгой зимы они с удовольствием набросятся на всех беспечных местных жителей. Так что не стоит пренебрегать элементарными правилами, которые помогут избежать нападения опасных кровососов.

На дачах при уборке мусора работать в закрытой одежде. Лучше, если она будет светлой - на ней сразу можно заметить клеща. В лесу лучше не ложиться на траву, а по возвращении домой тщательно осмотреть себя и своих питомцев.

По данным Управления Роспотребнадзора, в прошлом году к медикам обратились 5318 человек, из них - 1680 детей. Для сравнения: в 2017 году было 3975 пострадавших, в том числе 1289 детей.

Показатель заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом в Омской области составил 1,28 на 100 тысяч населения при среднемноголетнем уровне 1,58 на 100 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU