2019-03-22T12:41:20+03:00
Общество

В Омске выдавали права людям, состоящим на учете в наркологическом и психдиспансерах

После вмешательства прокуратуры водить машины они больше не смогут
Анна МИКУЛА
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У 12 омичей, состоящих на учете в наркологическом и психдиспансере забрали права.У 12 омичей, состоящих на учете в наркологическом и психдиспансере забрали права.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Прокуратура после проверки выявила водительские права у 12 омичей, состоящих на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах. По закону, такие люди не могут управлять транспортом.

- По результатам проверок прокуратура Ленинского округа г. Омска направила в суд 12 административных исковых заявлений о прекращении действия водительских удостоверений у данных граждан по состоянию их здоровья, препятствующему безопасному управлению транспортными средствами, - сообщает пресс-служба облпрокуратуры. - Судебные инстанции согласились с доводами прокурора и удовлетворили исковые требования в полном объеме. Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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