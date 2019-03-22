Омичка требует 400 тысяч в детского центра, где ее дочь сломала ногу

22 Март 11:45 2019-03-22T11:45:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Несчастный случай произошел в детской комнате центра «Улыбка». Омичка оставила там своего ребенка здоровым, а забирать дочь пришлось уже на скорой. В больнице девочке диагностировали перелом правой большеберцовой кости. Как выяснилось, малышка получила травму, после того как запнулась о плохо закрепленный коврик и упала.

- Мать ребенка просит взыскать с ИП Верещагина С.В. компенсацию морального вреда в свою пользу 50 000 рублей, а также компенсацию морального вреда, причиненного ее дочери - 350 000 рублей и штраф в размере 50% от присужденной суммы, - сообщили в Кировском районном суде.

Дело уже передали на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU