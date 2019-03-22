2019-03-22T10:34:08+03:00
Общество

В Омске сожгли 800 кг сала

Кроме того, уничтожили еще и 90 кг баранины, которую посчитали опасной
Анна МИКУЛА
Поделиться:
В Омске сожгли 800 кг сала.В Омске сожгли 800 кг сала.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Омские пограничники в районе Исилькуля остановили две машины перевозившие продукты из Казахстана. Первый случай произошел еще в января. Тогда у проверявших возникли вопросы к ввозимым в Россию салу и баранине. Второй - в феврале. Тогда предприниматель вез мясо.

- После проведения осмотра, изучения документов и обстоятельств дела, ввиду отсутствия маркировки, оттисков клейм и каких-либо сопроводительных документов, а также невозможности идентификации продукции и установления ее происхождения и соответственно безопасности вся вышеуказанная продукция в количестве 880 кг была признана некачественной, опасной и уничтожена, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омский парк требует в суде с владельца опасной карусели 1,2 миллиона рублей
У мэрии Омска отмыли плакат с призывом жителей не уезжать в Москву
Омский боец Корешков победил американца
Омский "Авангард" повел в серии с Уфой
Актер Омской драмы Окунев стал народным артистом России
В Омске хоспис для детей откроют 15 апреля
В центре Омска высадят 8 тысяч деревьев и кустов
Как быстро вылечить зубы
Под Омском построят крематорий
В Омске задержали наркомана, который вышел «погулять»
На выходных в Омске снова испортится погода
Омич до смерти забил прохожего за просьбу дать мелочь
АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» подтвердили соответствие систем менеджмента требованиям международных стандартов
«Школа экстрасенсов»: новый грандиозный эксперимент ТНТ
У омича в Петербурге похитили ребенка
Сериал «ИП Пирогова» стал самой успешной премьерой собственного производства канала «Супер»
В Омске момент аварии с четырьмя машинами у МЕГИ попал на видео
Омича, на которого с крыши упала глыба льда, отключают от вентиляции легких
В Нефтяниках омичи карабкаются по заборам, чтобы пройти затопленные улицы
«Ростелеком» выступил партнером мероприятия «WoW Girls» в Омске
Омич ищет очевидцев аварии с «Яндекс.Такси»
К хоккейной академии «Авангард» построят еще одну дорогу за 43 миллиона
В Омском горсовете прокомментировали информацию о зарплате Корбута в 400 тысяч
Миллион историй в Instagram: Tele2 проанализировала пользовательскую активность спортсменов и болельщиков