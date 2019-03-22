В Омске сожгли 800 кг сала

22 Март 10:34 2019-03-22T10:34:08+03:00

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Омские пограничники в районе Исилькуля остановили две машины перевозившие продукты из Казахстана. Первый случай произошел еще в января. Тогда у проверявших возникли вопросы к ввозимым в Россию салу и баранине. Второй - в феврале. Тогда предприниматель вез мясо.

- После проведения осмотра, изучения документов и обстоятельств дела, ввиду отсутствия маркировки, оттисков клейм и каких-либо сопроводительных документов, а также невозможности идентификации продукции и установления ее происхождения и соответственно безопасности вся вышеуказанная продукция в количестве 880 кг была признана некачественной, опасной и уничтожена, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU