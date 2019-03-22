Фадина рассказала, как в Омске отметят День города
В программе обещали учесть, что 2019 стал Годом театра
Фото: vk.com/omsk
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Накануне в театре «Студия» Любови Ермолаевой» прошло заседание коллегии депкультуры, приуроченное к празднику работников культуры и Международному дню театра.
Выступавшая на мероприятии мэр Оксана Фадина рассказала о планах на празднование Дня города в этом году.
- Нынешний год в нашей стране проходит под знаком театрального искусства. В этом году театр станет главной темой традиционной выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2019», - сообщает пресс-служба омской мэрии. - Тематика театральных подмостков будет органично вписана в сценарии праздничных мероприятий по случаю Дня города.
ИСТОЧНИК KP.RU