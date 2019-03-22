На Ленинском рынке будут собирать корм для бездомных собак
Принести корм для бездомных собак могут все желающие.Фото: Анна МИКУЛА
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Муниципальные рынки вместе со «Спецавтохозяйством», занимающимся отловом бездомных животных соберут корма для собак. Благотворительная акция «Доброе сердце» продлится с 23 марта по 1 мая. Пункт будет работать на Ленинском рынке.
- На всех входах Ленинского рынка будут размещены объявления о приеме корма, укажем контактные данные для уточнения информации. К пункту сбора омичей проведут охранники и контролеры рынка. Важное условие - питание для собак принимается в нераскрытой упаковке, - рассказал генеральный директор муниципального предприятия «Муниципальные рынки» Александр Алгазин.
ИСТОЧНИК KP.RU