Из Омска появится новый рейс до Краснодара

22 Март 09:53 2019-03-22T09:53:54+03:00

Улететь из Омска в Краснодар можно будет с апреля. Фото: Борис КУДРЯВОВ

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Авиакомпания запускает новый рейс из Омска в Краснодар и обратно. В апреле добраться до столицы Кубани можно за вполне демократичные 4,5 тысячи рублей. Но с началом курортного сезона цены на билеты предсказуемо вырастут. В мае перелет обойдется 8,5 тысяч, а с наступлением лета - уже в 10,5 тысяч рублей.

Как сообщает официальный сайт авиакомпании, из Краснодара самолет вылетает в 1.45, в Омск прибывает в 8.40. Из Омска вылет планируется на 9.40. В Краснодаре самолет будет приземляться в 10.45.

ИСТОЧНИК KP.RU