Из Омска появится новый рейс до Краснодара
Пока долететь в столицу Кубани можно на 4,5 тысячи
Улететь из Омска в Краснодар можно будет с апреля.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:
Авиакомпания запускает новый рейс из Омска в Краснодар и обратно. В апреле добраться до столицы Кубани можно за вполне демократичные 4,5 тысячи рублей. Но с началом курортного сезона цены на билеты предсказуемо вырастут. В мае перелет обойдется 8,5 тысяч, а с наступлением лета - уже в 10,5 тысяч рублей.
Как сообщает официальный сайт авиакомпании, из Краснодара самолет вылетает в 1.45, в Омск прибывает в 8.40. Из Омска вылет планируется на 9.40. В Краснодаре самолет будет приземляться в 10.45.
ИСТОЧНИК KP.RU