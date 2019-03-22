«Авангард» оштрафовали на 1,1 млн из-за погасшего во время матча плей-офф света

22 Март 09:35 2019-03-22T09:35:56+03:00

Тем не менее, игра закончилась победой «Авангарда». Фото: hawk.ru

Инцидент произошел по время четвертого матча с «Барысом»

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Напомним, неполадки с оборудованием произошли на «Арене Балашиха», которая временно стала домашней для омского «Авангарда» 20 марта. Инцидент произошел во время четвертого матча с «Барысом» в полуфинальной серии плей-офф. После перерыва на стадионе внезапно погас свет. Из-за этого начало второго периода задержали на 16 минут.

- «Авангард», проводящий сезон в подмосковной Балашихе, оштрафован лигой на 1 100 000 рублей, - сообщает «Спорт-Экспресс». - Подобная проблема возникла на той же арене ранее, во время матча регулярного чемпионата.

Тем не менее, для «ястребов» матч сложился крайне удачно, они обыграли соперников со счетом 3:1, поведя и в серии с таким же счетом. Напомним, сражаться будут до четырех побед.

Игра, которая может стать решающей, состоится сегодня, 22 марта, на домашней арене «Барыса» в Астане.

ИСТОЧНИК KP.RU