Омским вымогателям, избившим и похитившим человека, не стали ужесточать наказание

22 Март 09:11 2019-03-22T09:11:17+03:00

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В Омске снова рассматривали дело в отношении двоих рэкетиров, которые за выдуманный долг перед ними вымогали у своей жертвы 10 тысяч рублей.

Все произошло в мае 2017 года на остановке «СибАДИ». На омича напал его знакомый. Сильно избив, приятель затолкал его в багажник машины и вывез на станцию техобслуживания на окраине Омска. Там к вымогателю присоединился еще один мужчина. Они избивали похищенного человека, требуя отдать «Долг». От гибели потерпевшего, вероятно, спасло только то, что он успел сообщить знакомому о происходящем и тот приехал на место.

Подельников-вымогателей судили за вымогательство. Их приговорили к 2 годам и 6 месяцам и 2 годам и 4 месяцам лишения свободы соответственно.

- Не согласившись с таким решением, стороной защиты поданы на него апелляционные жалобы в Омский областной суд, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Судебная коллегия по уголовным делам, согласившись с позицией государственного обвинителя, оставила приговор суда без изменений. Судебный акт вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU