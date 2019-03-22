В Омске нашли мальчика, которого искали двое суток
Подросток все это время был у друга
Все это время мальчик скрывался у друга.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Напомним, 19 марта в городке Нефтяников пропал местный житель. С просьбой найти 14-летнего подростка в полицию обратилась его мама. Женщина сильно переживала, потому что ранее мальчик никогда не сбегал из дома и она опасалась, что с ним случилось несчастье.
Накануне беглеца нашли. Как выяснилось, ничего плохого с ним не случилось - все двое суток, которые его искали взрослые юный омич провел в гостях у своего друга.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, с подростком и его родными провели профилактическую беседу.
ИСТОЧНИК KP.RU