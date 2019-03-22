2019-03-22T08:23:41+03:00
Происшествия

В Советском округе Омска снова горел завод

На этот раз ЧП произошло на проспекте Мира
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: 55.mchs.gov.ruФото: 55.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:

Вчера, 21 марта, поздно вечером загорелся цех по производству полимеров на проспекте Мира.

- В 23.43 по местному времени поступило сообщение о пожаре в производственном помещении в Советском округе, - сообщает пресс-служба областного МЧС. - К тушению от МЧС России привлечены 36 человек и 7 единиц техники. Пожар локализован в 00.11, ликвидирован - в 01.55 по местному времени.

Напомним, это уже второе ЧП на производстве в Нефтяниках. На днях на проспекте Губкина горел литейно-механический цех. Из-за того, что там находились токсичные вещества, на место даже выезжала эколаборатория. Замеры показали загрязнение воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омский парк требует в суде с владельца опасной карусели 1,2 миллиона рублей
У мэрии Омска отмыли плакат с призывом жителей не уезжать в Москву
Омский боец Корешков победил американца
Омский "Авангард" повел в серии с Уфой
Актер Омской драмы Окунев стал народным артистом России
В Омске хоспис для детей откроют 15 апреля
В центре Омска высадят 8 тысяч деревьев и кустов
Как быстро вылечить зубы
Под Омском построят крематорий
В Омске задержали наркомана, который вышел «погулять»
На выходных в Омске снова испортится погода
Омич до смерти забил прохожего за просьбу дать мелочь
АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» подтвердили соответствие систем менеджмента требованиям международных стандартов
«Школа экстрасенсов»: новый грандиозный эксперимент ТНТ
У омича в Петербурге похитили ребенка
Сериал «ИП Пирогова» стал самой успешной премьерой собственного производства канала «Супер»
В Омске момент аварии с четырьмя машинами у МЕГИ попал на видео
Омича, на которого с крыши упала глыба льда, отключают от вентиляции легких
В Нефтяниках омичи карабкаются по заборам, чтобы пройти затопленные улицы
«Ростелеком» выступил партнером мероприятия «WoW Girls» в Омске
Омич ищет очевидцев аварии с «Яндекс.Такси»
К хоккейной академии «Авангард» построят еще одну дорогу за 43 миллиона
В Омском горсовете прокомментировали информацию о зарплате Корбута в 400 тысяч
Миллион историй в Instagram: Tele2 проанализировала пользовательскую активность спортсменов и болельщиков