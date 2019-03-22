В Советском округе Омска снова горел завод

22 Март 08:18 2019-03-22T08:23:41+03:00

На этот раз ЧП произошло на проспекте Мира

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Вчера, 21 марта, поздно вечером загорелся цех по производству полимеров на проспекте Мира.

- В 23.43 по местному времени поступило сообщение о пожаре в производственном помещении в Советском округе, - сообщает пресс-служба областного МЧС. - К тушению от МЧС России привлечены 36 человек и 7 единиц техники. Пожар локализован в 00.11, ликвидирован - в 01.55 по местному времени.

Напомним, это уже второе ЧП на производстве в Нефтяниках. На днях на проспекте Губкина горел литейно-механический цех. Из-за того, что там находились токсичные вещества, на место даже выезжала эколаборатория. Замеры показали загрязнение воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU