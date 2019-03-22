Из-за погоды задержали самолет из Омска в Москву

22 Март 06:06 2019-03-22T09:58:13+03:00

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Москву накрыла непогода. Из-за сложных метеоусловий в аэропорту Шереметьево скорректировали расписание.

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о задержке сразу нескольких рейсов из этого аэропорта. Один из них должен был лететь в Омск.

Рейс SU1640 по плану должен был отправиться из столицы в 11 часов утра по омскому времени. Его вылет отложен до 15.05. Обратный рейс на этом борту также сдвигается на четыре часа - с 14.20 на 18.25. В Москву самолет вылетит в 18.35. По расписанию самолет должен был подняться в воздух в 15.20.

Кроме того, в Омском аэропорту отменен рейс до Уфы авиакомпании «Красавиа», запланированный на 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU