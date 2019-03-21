Оптимизация в правительстве Омской области - под сокращение попадут 20 человек

21 Март 14:25 2019-03-21T14:30:19+03:00

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В ближайшее время изменится структура облправительства. В частности из двух ведомств - Главного управления внутренней политики (ГУВП) и Главного управления информационной политики (ГУИП) - создадут одно министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

Штат будет оптимизирован. Предполагается, что численность нового ведомства составит 57 человек, при этом 20 сотрудников попадут под сокращение в рамках оптимизации, сообщает «СуперОмск».

При этом ГУИП будет реорганизован и присоединен к новому министерству. Министром региональной политики и массовых коммуникаций Омской области с сохранением поста вице-губернатора, согласно проекту указа, станет Михаил Каракоз.

ИСТОЧНИК KP.RU