Оптимизация в правительстве Омской области - под сокращение попадут 20 человек
В ближайшее время изменится структура облправительства. В частности из двух ведомств - Главного управления внутренней политики (ГУВП) и Главного управления информационной политики (ГУИП) - создадут одно министерство региональной политики и массовых коммуникаций.
Штат будет оптимизирован. Предполагается, что численность нового ведомства составит 57 человек, при этом 20 сотрудников попадут под сокращение в рамках оптимизации, сообщает «СуперОмск».
При этом ГУИП будет реорганизован и присоединен к новому министерству. Министром региональной политики и массовых коммуникаций Омской области с сохранением поста вице-губернатора, согласно проекту указа, станет Михаил Каракоз.
ИСТОЧНИК KP.RU