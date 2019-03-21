Полежаев рассказал о большом друге Нурике - Нурсултане Назырбаевом

21 Март 14:13 2019-03-21T14:15:08+03:00

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Бывший губернатор Омской области на своем сайте «Духовное наследие» написал трогательное послание своему давнему другу - Нурсултану Назырбаеву. Леонид Полежаев рассказал об общей молодости с теперь уже экс-президентом Казахстана.

- Время возвращает меня к 70-м годам прошлого века, - пишет Полежаев. - Нурсултан Абишевич – секретарь парткома Карагандинского металлургического комбината, я – только что назначенный начальник строительства канала Иртыш-Караганда; мы ровесники, смельчаки, энтузиасты, молодые лица в могущественном индустриальном регионе советской страны, члены бюро Карагандинского обкома.[...] Президент России Борис Ельцин, зная о нашей многолетней совместной работе в Казахстане, не раз спрашивал: «Кто Назарбаев? Можно ли доверять?». Я отвечал, что Назарбаев – верный сын своего народа, но он один из немногих, кто способен думать по-русски. Мы-то в России не все думаем по-русски.

Леонид Константинович подчеркнул, что благодаря Назырбаеву Россия была спокойна за все 6,5 тысяч километров границы с Казахстаном все 30 лет его правления.

- Глубокоуважаемый Нурике, хочу тебя так назвать, пусть русский православный Бог и Ваш Аллах продлят Ваши годы, которые, может быть, сейчас более всего нужны Вашей стране и Вашей нации. С верой в мудрость и благодарность Казахского народа, - завершил свое послание Леонид Полежаев.

ИСТОЧНИК KP.RU