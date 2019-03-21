2019-03-21T14:12:33+03:00
Происшествия

В Омске массовая драка в кафе попала на видео

Одна компания не поделила что-то с другой [видео]
Станислав МУХИН
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Полицейские расследуют уголовное дело после массовой драки в омском кафе. Все случилось еще 1 февраля. Потерпевший 42-летний омич с двумя друзьями отдыхал в одном из заведений города. В какой-то момент к компании подошел 35-летний сибиряк, сидевший с девушкой за соседним столиком. Как выяснилось позже, он работает прорабом в одной из фирм Омска. Во время разговора стороны начали друг друга оскорблять, а потом пустили в ход кулаки. После потасовки драчуны разгромили зал кафе. Их стычка попала на видео и стала основным доказательством для полиции.

- У 42-летнего потерпевшего диагностирован закрытый перелом челюсти. Дознавателем отдела полиции №10 УМВД России по городу Омску расследуется уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе омской полиции.

Других участников потасовки оштрафовали за побои.

Драка в омском кафе.Дознавателем отдела полиции №10 УМВД России по городу Омску расследуется уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью . Поводом для возбуждения стал конфликт, возникший между гостями кафе, расположенного в центре города. Потерпевший, мужчина 42 лет, вечером 01 февраля отдыхал в заведении вместе с двумя знакомыми работниками сцены в одном из омских театров. Некоторое время спустя к компании подошел незнакомый мужчина 35 лет, до этого сидевший с девушкой за соседним столиком. Возник словесный конфликт, переросший в физическое столкновение. У потерпевшего диагностирован закрытый перелом челюсти. Видеозапись, зафиксировавшая происшествие в зале кафе, изъята полицейскими. Впоследствии оперативники установили личность подозреваемого, который трудится прорабом на одном из предприятий. В настоящее время по данному факту ведутся дальнейшие следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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