2019-03-21T13:14:09+03:00
Общество

Омич на «Ланд Крузере» после ареста машины за пару часов нашел 200 тысяч долга

Его остановили гаишники
Станислав МУХИН
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Машину арестовали. ФОТО: УФССП по Омской областиМашину арестовали. ФОТО: УФССП по Омской области
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Очередной рейд по должникам устроили сотрудники ГИБДД вместе с приставами. Не повезло водителю "Тойота Ланд Крузер". Омича остановили на Тюкалинской развилке. Когда шофера проверили по базам, оказалось, что он задолжал почти 200 тысяч рублей. Не оплатил 33-летний мужчина транспортные налоги, штрафы ГИБДД и другие счета. Всего не него оказалось 13 исполнительных производств. Но гасить долги омич не спешил.

Зато, как рассказали в службе судебных приставов, после сообщения, что машина будет арестована и продана в счет долга, водитель сразу же нашел всю сумму. Оказалось, что деньги у сибиряка все-таки были.

ИСТОЧНИК KP.RU

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