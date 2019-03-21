В Омской области ищут двоих подростков, сбежавших из школы

21 Март 11:40 2019-03-21T11:40:58+03:00

Сейчас полицейские проверяют все возможные места их появления

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Из воспитательного учреждения в Больших Уках сбежали сразу двое 15-летних подростков. Заявление о самовольном уходе Ильи Байчорова и Александра Данилова поступило вчера, 20 марта, вечером.

Сейчас стражи порядка проверяют все места возможного появления учеников, опрашивают их одноклассников и учителей.

На розыск пропавших ориентированы все наружные службы полиции. По информации оперативников, подростки могут находиться в Омске.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Ильи Байчорова и Александра Данилова, сообщите по телефонам: 79-39-58 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU