Вооруженный омич, совершил надет на квартиру ради 500 рублей

21 Март 11:15 2019-03-21T11:15:45+03:00

Теперь ему грозит до 12 лет колонии

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27-летний омич, вооружившись ножом, ворвался в дом на 15-ой Марьяновской. Угрожая хозяину жилья расправой, он ранил его и потребовал деньги. Но тот оказался не слишком обеспеченным. Все, что в итоге удалось забрать нападавшему, - 500 рублей.

- Вину в совершении преступления нападавший признал в полном объеме, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - По ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

Мужчину будут судить по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенный с незаконным проникновением в жилище). Санкция по ней предусматривает от 7 до 12 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU