2019-03-21T11:15:45+03:00
Общество

Вооруженный омич, совершил надет на квартиру ради 500 рублей

Теперь ему грозит до 12 лет колонии
Анна МИКУЛА
Поделиться:
За разбойное нападение омичу грозит до 12 лет колонии.За разбойное нападение омичу грозит до 12 лет колонии.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

27-летний омич, вооружившись ножом, ворвался в дом на 15-ой Марьяновской. Угрожая хозяину жилья расправой, он ранил его и потребовал деньги. Но тот оказался не слишком обеспеченным. Все, что в итоге удалось забрать нападавшему, - 500 рублей.

- Вину в совершении преступления нападавший признал в полном объеме, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - По ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

Мужчину будут судить по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенный с незаконным проникновением в жилище). Санкция по ней предусматривает от 7 до 12 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омский парк требует в суде с владельца опасной карусели 1,2 миллиона рублей
У мэрии Омска отмыли плакат с призывом жителей не уезжать в Москву
Омский боец Корешков победил американца
Омский "Авангард" повел в серии с Уфой
Актер Омской драмы Окунев стал народным артистом России
В Омске хоспис для детей откроют 15 апреля
В центре Омска высадят 8 тысяч деревьев и кустов
Как быстро вылечить зубы
Под Омском построят крематорий
В Омске задержали наркомана, который вышел «погулять»
На выходных в Омске снова испортится погода
Омич до смерти забил прохожего за просьбу дать мелочь
АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» подтвердили соответствие систем менеджмента требованиям международных стандартов
«Школа экстрасенсов»: новый грандиозный эксперимент ТНТ
У омича в Петербурге похитили ребенка
Сериал «ИП Пирогова» стал самой успешной премьерой собственного производства канала «Супер»
В Омске момент аварии с четырьмя машинами у МЕГИ попал на видео
Омича, на которого с крыши упала глыба льда, отключают от вентиляции легких
В Нефтяниках омичи карабкаются по заборам, чтобы пройти затопленные улицы
«Ростелеком» выступил партнером мероприятия «WoW Girls» в Омске
Омич ищет очевидцев аварии с «Яндекс.Такси»
К хоккейной академии «Авангард» построят еще одну дорогу за 43 миллиона
В Омском горсовете прокомментировали информацию о зарплате Корбута в 400 тысяч
Миллион историй в Instagram: Tele2 проанализировала пользовательскую активность спортсменов и болельщиков