2019-03-21T11:01:39+03:00
Общество

В Омске еще один автобус изменит маршрут

Он будет идти быстрее
Станислав МУХИН
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Он пойдет быстрее.Он пойдет быстрее.Фото: Петр СОКОЛОВ
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Стало известно об изменении в схеме движения одного из автобус. Корректировки внесут в маршрут №101 («Гараж ЦС – Пос. Большие Поля»). Его немного сократят. Об изменениях рассказали в пресс-службе омской мэрии.

- Проезд автобусов по маршруту № 101 будет осуществляться по улицам 4-й Челюскинцев и Багратиона, через остановки общественного транспорта «Магазин «Заря» и «Амурский рынок», а остановка «Ателье «Пушинка» из маршрута будет исключена, – пояснил замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов.

Скорее всего, изменения связаны с просьбами пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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