2019-03-21T11:00:39+03:00
Общество

Бывшему главному приставу Омской области Витруку продлили арест

Он проведет в изоляторе еще месяц
Анна МИКУЛА
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Владимир Витрук сейчас находится в СИЗО. Фото: r55.fssprus.ruВладимир Витрук сейчас находится в СИЗО. Фото: r55.fssprus.ru
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Сегодня, 21 марта, в Куйбышевском районном суде рассматривали ходатайство о продлении заключения под стражу для бывшего руководителя региональной службы судебных приставов Владимиру Витруку.

- Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, Витрука обвиняют в получении взятки. Деньги, по версии обвинения, он получил за снятие наложенного приставами ареста на автомобиль. За 300 тысяч благодаря Витруку хозяин получил свой арестованный автомобиль. Руководитель УФСПП получил деньги на рабочем месте, на него завели уголовное дело по материалам УФСБ. Сам он вину не признает.

Более того, недавно в СМИ появились довольно забавные подробности. Следователь, которая занимается этим делом, рассказала, что бывший главный пристав Омской области пригрозил ей порчей. Поскольку это никак не повлияло на ход дела, вероятно, сотрудница воспринял информацию с юмором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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