Омские гаишники задержали водителя, скрывшегося после ДТП с двумя автобусами

21 Март 10:18 2019-03-21T10:18:14+03:00

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"Комсомолка" уже писала о крупной аварии на Московке. Напомним, на улице Кирова водитель «Тойоты» протаранил сразу два автобуса - №№ 20 и 47. В ДТП пострадали трое пассажиров общественного транспорта. Как выяснилось, после аварии шофер скрылся с места происшествия.

Однако его довольно быстро задержали гаишники. 29-летний омич признался, что просто испугался ответственности за аварию. Документов на машину у сибиряка не было. Сейчас инспекторы решают, что делать с нерадивым автолюбителем.

ИСТОЧНИК KP.RU