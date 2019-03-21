В Омске снова устроили облаву на нелегальных мигрантов

21 Март 08:57 2019-03-21T10:23:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ОМОН «Штурм» Омской Росгвардии оказали силовую поддержку сотрудникам полиции при депортации иностранных граждан за пределы РФ.

- 19 марта 2019 года сотрудники ОМОН «Штурм» Управления Росгвардии по Омской области оказали силовую поддержку сотрудникам полиции при проведении мероприятия по депортации пяти иностранных граждан за пределы Российской Федерации, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области. - За совершение умышленных преступлений в отношении указанных иностранцев Минюстом РФ было принято распоряжение о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации.

Мероприятие проводилось в целях стабилизации миграционной ситуации, пресечения противоправных деяний, связанных с незаконной миграцией.

ИСТОЧНИК KP.RU