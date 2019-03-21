Теперь омичи смогут обращаться в Следственный комитет через соцсеть

21 Март 08:48 2019-03-21T08:50:35+03:00

Теперь следователи в обязательном порядке рассматривают и обращения через соцсеть «ВКонтакте». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жалобы или предложения будут приниматься на официальной странице ведомства во «ВКонтакте»

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Региональный Следственный комитет становится мобильнее и ближе к людям. Теперь обратиться за помощью намного проще. Это можно сделать через социальную сеть.

- Вы можете написать обращение, подать жалобу или предложения об улучшении работы следственного управления, написав сообщение в группу следственного управления СК России по Омской области в «ВКонтакте», - рассказала официальный представитель областного СУСК Лариса Болдинова. - Все обращения граждан, поступившие в группу «ВКонтакте», как и обращения, направленные через Интернет-приемную официального сайта следственного управления или другими видами связи, рассматриваются в обязательном порядке в установленные законом сроки, о чем в письменном виде уведомляются заявители.

Если раньше рассматривались только обращения от подписавшегося гражданина, то теперь в особых случаях - когда речь идет преступлениях против детей или, например, теракте, следователи будут проверять и анонимные сообщения.

ВАЖНО

Как еще можно обратиться в Следственный комитет по Омской области:

телефон - 8 (3812) 395-500

телефон доверия - 8 (3812) 395-506

телефон «Ребенок в опасности!» - 123

телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес - 39-55-88

Интернет-приемная: http://omsk.sledcom.ru/references

ИСТОЧНИК KP.RU