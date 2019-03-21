Александру Шлеменко предложили стать омским губернатором

21 Март 08:03 2019-03-21T08:09:02+03:00

Шлеменко не раз заявлял в СМИ о своих политических амбициях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Напомним, накануне сразу несколько руководителей российских регионов ушли в отставку. Один из них - теперь уже бывший глава Калмыкии Алексей Орлов. Временно исполняющим обязанности на его место назначили экс-сенатора, кикбоксера Бату Хасикова. Не все восприняли новость с энтузиазмом. Например, журналист Андрей Медведев иронично предложил сделать назначение спортсменов на посту губернаторов трендом. В том числе упомянул бойца ММА из Омска Александра Шлеменко.

- Бату Хасиков назначен врио главы Калмыкии. И значит, вполне логично будет назначить на Омскую область Александра Шлеменко, на Калининград - Дмитрия Смолякова, с Дагестаном только будут проблемы. Там уж больно трудно будет выбрать главу. Бойцов очень много. Я бы выбрал Забита Магомедшарипова, - написал Медведев в телеграм-канале.

Кстати, сам Шлеменко не раз заявлял в СМИ о своих политических амбициях, так что такое развитие событий вполне возможно. Кроме того, в прошлом году спортсмен был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента.

ИСТОЧНИК KP.RU