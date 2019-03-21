В Омске пропал 14-летний мальчик

21 Март 05:47 2019-03-21T05:52:25+03:00

Ранее Даниил Попов никогда не уходил из дома

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В Омске разыскивают 14-летнего жителя Советского округа Даниила Попова. С просьбой найти мальчика в полицию обратилась его мама. 19 марта подросток ушел из дома по проспекту Мира и исчез. При этом сообщается, что ранее он никогда не сбегал.

Приметы Даниила: рост 150-155 см, телосложение среднее, волосы светло-русого цвета, глаза светлые. Одет в темно-коричневую куртку, спортивные штаны темно-синего цвета с белыми полосами по бокам, темно-синюю кофту с капюшоном с надписью Nike, черные ботинки.

Информацию о местонахождении несовершеннолетнего можно сообщить по телефонам 79-36-02 и 02.

ИСТОЧНИК KP.RU