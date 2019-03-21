«Гол от своих ворот»: Омский «Авангард» снова выиграл у «Барыса»

21 Март 04:55 2019-03-21T04:55:13+03:00

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Богатой на события получилась четвертая игра серии между "Авангардом" и "Барысом". "Ястребы" долго не могли забить. Открыть счет удалось лишь во втором периоде молодому форварду Яремчуку. Но казахстанцы довольно быстро отыгрались: после спорного удаления Стольберга на 5 минут за толчок соперника на борт гости сравняли счет. Во второй половине игры травму получил после грубого приема казахстанцев наш лидер Шумаков. Его увозили на носилках, пока непонятно, сможет ли он продолжить играть в этой серии.

Ключевым стал третий период. Подломил "Барыс" гол Чудинова почти от своих ворот. А за 5 минут до конца он же упрочил преимущество - 3:1. Таким же стал счет в серии после этого матча. Следующая игра в столице Казахстана пройдет в пятницу, 22 марта, и может стать последней в серии.

ИСТОЧНИК KP.RU