Омский пожарный спас девушку, пытавшуюся спрыгнуть с Ленинградского моста

20 Март 13:46 2019-03-20T14:33:23+03:00

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Сразу два добрых дела за несколько часов успели сделать накануне сотрудники омского МЧС. Пожарно-спасательный расчет возвращался с вызова на улице Ватутина, где только что боролись с огнем. По пути заметили девушку, которая перелезла через ограждение Ленинградского моста и вот-вот могла сорваться вниз. К ней на помощь поспешил помощник начальника караула первой пожарно-спасательной части Владислав Давыдов.

- Когда я увидел это, то сразу крикнул водителю: «Останавливайся!», - рассказал старший прапорщик Давыдов. - Быстро передал дежурному диспетчеру о случившемся, запросил скорую и полицию, и поспешил к женщине. В этот же момент остановился другой автомобиль, из которого вышел мужчина и также направился к ней. Он был ближе и я крикнул, чтобы он срочно ее хватал, так как представился удобный момент - она смотрела на меня, а его не видела. Понимал, что если заговорим и вовремя не остановим, то она может спрыгнуть. Оказался прав. Когда омич схватил гражданку, то она начала активно вырываться и пытаться прыгнуть. Я помог вытащить ее из-за ограждения на тротуар, где женщина всячески оказывала сопротивление. Тот мужчина уехал – он очень торопился по своим делам. До приезда полиции мне пришлось удерживать женщину, которая всячески пыталась вырваться и спрыгнуть с моста.

В итоге сообщается, что со спасенной девушкой все в порядке. А для Владислава Давыдова это не первый случай такого спасения человека. 10 лет назад на этом же мосту он таким же способом спас еще одну девушку в слезах. Тот случай также закончился благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU