Омичка, поверив в скидку на услуги ЖКХ, лишилась всех денег с карты

20 Март 13:26 2019-03-20T13:26:48+03:00

Мошенники взломали в соцсети страницу ее знакомой и от ее имени писали ей сообщения

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Очередная омичка попалась на уловку интернет-мошенников. 52-летней жительнице Октябрьского округа в соцсети пришло сообщение от знакомой. Та рассказывала, что, якобы, может поделиться некой скидкой на оплату услуг ЖКХ. Правда, для этого попросила переслать ее фото банковской карты. Не заподозрившая подвоха женщина выполнила это требование. И почти сразу у нее списали все находившиеся на счету деньги - около 10 тысяч рублей.

Только после этого потерпевшая связалась с подругой и узнала, что никаких сообщений та не присылала. Как выяснилось, ее страницу взломали.

- По данному факту следователем ОП № 6 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Сотрудниками полиции реализуется комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие преступления, установления лиц, подозреваемых в его совершении, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU