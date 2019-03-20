2019-03-20T13:26:48+03:00
Происшествия

Омичка, поверив в скидку на услуги ЖКХ, лишилась всех денег с карты

Мошенники взломали в соцсети страницу ее знакомой и от ее имени писали ей сообщения
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Мошенники списали все деньги с карты доверчивой омички.Мошенники списали все деньги с карты доверчивой омички.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Очередная омичка попалась на уловку интернет-мошенников. 52-летней жительнице Октябрьского округа в соцсети пришло сообщение от знакомой. Та рассказывала, что, якобы, может поделиться некой скидкой на оплату услуг ЖКХ. Правда, для этого попросила переслать ее фото банковской карты. Не заподозрившая подвоха женщина выполнила это требование. И почти сразу у нее списали все находившиеся на счету деньги - около 10 тысяч рублей.

Только после этого потерпевшая связалась с подругой и узнала, что никаких сообщений та не присылала. Как выяснилось, ее страницу взломали.

- По данному факту следователем ОП № 6 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Сотрудниками полиции реализуется комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие преступления, установления лиц, подозреваемых в его совершении, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В омском аэропорту из-за тумана не смогли сесть 4 самолета
Омский парк требует в суде с владельца опасной карусели 1,2 миллиона рублей
У мэрии Омска отмыли плакат с призывом жителей не уезжать в Москву
Омский боец Корешков победил американца
Омский "Авангард" повел в серии с Уфой
Актер Омской драмы Окунев стал народным артистом России
В Омске хоспис для детей откроют 15 апреля
В центре Омска высадят 8 тысяч деревьев и кустов
Как быстро вылечить зубы
Под Омском построят крематорий
В Омске задержали наркомана, который вышел «погулять»
На выходных в Омске снова испортится погода
Омич до смерти забил прохожего за просьбу дать мелочь
АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» подтвердили соответствие систем менеджмента требованиям международных стандартов
«Школа экстрасенсов»: новый грандиозный эксперимент ТНТ
У омича в Петербурге похитили ребенка
Сериал «ИП Пирогова» стал самой успешной премьерой собственного производства канала «Супер»
В Омске момент аварии с четырьмя машинами у МЕГИ попал на видео
Омича, на которого с крыши упала глыба льда, отключают от вентиляции легких
В Нефтяниках омичи карабкаются по заборам, чтобы пройти затопленные улицы
«Ростелеком» выступил партнером мероприятия «WoW Girls» в Омске
Омич ищет очевидцев аварии с «Яндекс.Такси»
К хоккейной академии «Авангард» построят еще одну дорогу за 43 миллиона
В Омском горсовете прокомментировали информацию о зарплате Корбута в 400 тысяч
Миллион историй в Instagram: Tele2 проанализировала пользовательскую активность спортсменов и болельщиков