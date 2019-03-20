В Омске будут судить участников банды, у которой изъяли паленый алкоголь на 25 млн

20 Март 12:52 2019-03-20T13:04:59+03:00

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Напомним, в Омске осудили организатора преступной группировки, торговавшей поддельным алкоголем. Его приговорили к 2 годам в колонии строгого режима. Тогда у них изъяли более 112 тысяч немаркированных бутылок на общую сумму 25 млн рублей. Причастность к преступлению остальных участников в Октябрьском суде, где рассматривалось это дело, доказать не удалось. Но наказания они, все-таки не избегнут.

- После вмешательства прокуратуры Омской области предварительное расследования было возобновлено, по требованию прокуратуры проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, позволивших установить всех участников преступной схемы и привлечь их к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Вину в предъявленном обвинении они не признали. После вручения им копии обвинительного заключения уголовное дело в отношении них будет направлено в Октябрьский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU